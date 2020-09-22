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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала с начала российской агрессии на Донбассе гибель 3 тысяч 367 гражданских и ранения 7 тысяч.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время презентации нового доклада о правах человека, который охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля, сообщает Укринформ.

«С момента начала конфликта общее количество погибших гражданских лиц 3 тысячи 367 человек, более 7 тысяч получили травмы и ранения», - отметила она.

В то же время Богнер проинформировала, что с 1 января по 31 июля этого года миссия зафиксировала гибель 18 гражданских лиц и ранения 89 человек.

По ее словам, указанные цифры на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем Богнер заверила, что с 1 августа миссией не зарегистрировано ни одного погибшего гражданского лица и ни одного разрушения гражданских объектов в результате военных действий.

«Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права», - добавила она.
ForUm

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