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В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат от коронавируса, двое мужчин выпрыгнули из окна и погибли.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Укринформ.

«На территории одной из столичных клиник Киева 21 и 22 сентября были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, оба покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы», - сказала она.

По данным фактам прокуратура внесла сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев событий.
ForUm

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