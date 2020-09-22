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Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ГБР. 

Сухачев родился в 1978 году в Харькове.

В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».

Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Ранее ГБР возглавлял Александр Соколов. 
ForUm

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