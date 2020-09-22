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Министерство инфраструктуры сегодня, 22 сентября, запускает пилотный проект по внедрению единого электронного билета для разных видов транспорта SmartTicket. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на форуме Infrastructure Digital Day в Киеве, передает УНИАН.

«Сегодня мы официально даем старт пилотному проекту единого цифрового билета SmartTicket... Он позволит не ходить по разным местам, чтобы купить авиабилеты, автобусные, железнодорожные билеты, а все получить в одном месте в несколько кликов», - сказал Криклий.

«Мы официально даем старт пилотному проекту единого цифрового билета SmartTicket», - заявил Криклий

На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве.

Единый электронный билет SmartTicket в ноябре будет доступен для компаний SkyUp и Gunsel Lines, а также пригородных поездов Укрзализныци.

«В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов Укрзализныци. В декабре начинаем сотрудничество с Bolt», - отметил Криклий.

«Билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua», - сообщил Криклий.

Стоимость единого билета будет равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую экономическую составляющую сервиса.

Планируется программа лояльности - скидки, накапливание расстояний и т.п.

Сейчас один проездной на все виды общественного транспорта действует в таких городах, как Киев, Харьков и Днипро.

Криклий заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков. Ориентировочно в течение месяца к SmartTicket подключат весь муниципальный транспорт Киева.
ForUm

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