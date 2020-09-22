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Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендует Украине принять закон об амнистии некоторых категорий осужденных для снижения риска распространения в тюрьмах коронавируса.

Об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации в Киеве 30-го отчета миссии по правам человека в Украине, который охватывает шесть месяцев - период с 16 февраля 2020 года до 31 июля 2020 года, сообщает УНИАН.

По ее словам, в учреждениях исполнения наказаний проводят мало тестов на COVID-19, не соблюдаются меры эпидбезопасности.

«Мы обеспокоены информацией, поступающей от Офиса омбудсмена, что не выполняются меры по противодействию COVID-19 в учреждениях задержания. Было 120 подтвержденных случаев COVID-19 в тюрьмах, и 1 человек даже умер. Однако тестирований очень мало, и на самом деле может быть больше случаев», - сказала Богнер.

Она отметила, миссия ООН рекомендует Украине принять соответствующий закон, чтобы на свободу вышли некоторые категории особо уязвимых заключенных.

«Миссия призывает приняты меры, чтобы уменьшить тюремное население путем принятия законопроекта об амнистии, и следует больше выносить приговоров, которые не предусматривают заключения», - сказала глава миссии в Украине.

При этом Богнер уточнила, что к заключенным и местам лишения свободы на неподконтрольных правительству Украины территориях представителей миссии не пускают.

«Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам. И это должно произойти как можно скорее», - отметила она.
ForUm

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