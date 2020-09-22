Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сентябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 4,319 грн за куб. м, что на 45% выше цены в августе, сообщает пресс-служба компании.

«В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что сентябрьская цена на 7% меньше по сравнению с началом года и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Также средневзвешенная цена ПСО за 9 месяцев 2020 года на 40% ниже по сравнению с ценой 9 месяцев 2019 года.

Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Напомним, сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).