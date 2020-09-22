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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом. Об этом Кислица сказал в интервью Крым.Реалии.

«Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России. – Ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – отметил посол.

Напомним, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

21 сентября в Крыму еще 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. 

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова

 
ForUm

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