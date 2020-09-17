В Офисе президента считают, что подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального. Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал «героем» того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству - всегда один шаг», – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что сознательно оставляют в стороне правовую составляющую этой истории. «Не в наших полномочиях предоставлять сугубо юридическую оценку материалам уголовных производств, собранным доказательствам. Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для «плюшек», – отметили в ведомстве.

«Ценим и понимаем деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по выявлению нечистых действий и намерений среди политического класса страны. Надеемся, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве и необходимые по своему качеству, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде. В то же время обращаем внимание общественности на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено ​​обвинительным приговором суда. Ожидаем, что господин Юрченко сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже все увидели», – подчеркнули в ОП.

Также ОП ожидает от НАБУ полноценного сотрудничества с генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство.

«С первого дня каденции президента Украины Владимира Зеленского антикоррупционная инфраструктура государства получила от президента и монобильшинства в парламенте все необходимое для полноценной работы. Решения, необходимые для развития и независимой деятельности соответствующих институтов, в частности законодательные, были приняты. Начал работу Высший антикоррупционный суд. Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно. Позже НАБУ указало на манипуляции в выступлении Венедиктовой в Раде.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.