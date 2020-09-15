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В России признали законность президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко - единственным легитимным главой государства. Об этом сообщил пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Беларуси», - заявил он. Так Песков прокомментировал вопросы журналистов после завершившейся встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Спикер Кремля добавил, что в России "ценят и любят" всех граждан Беларуси, независимо от их политических предпочтений. «Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Беларуси все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — пояснил он.

По словам пресс-секретаря, главы государств не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы. «Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности», - отметил Песков.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

 
ForUm

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