Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что его допрашивали в Государственном бюро расследований по делу «вагнеровцев». Об этом он сказал журналистам после завершения допроса в ГБР, передает УНИАН.

По словам Богдана, его допрашивали по так называемому делу «вагнеровцев», которое было открыто Государственным бюро расследования еще 19 августа.

Богдан не стал называть каких-либо фамилий и даже статей Уголовного кодекса, по которым открыто это уголовное производство, заявив, что давал подписку о неразглашении. «Это дело касается известной истории «вагнеровцев», и мы надеемся, что она завершится реальными приговорами суда в отношении лиц, принимавших негативное для Украины участие в этой истории», - сказал Богдан. Также он отметил: «Я не могу вам разглашать, какие статьи расследуются, я только могу разгласить, направление дела, расследуемого».

По словам Богдана, он с удовольствием еще придет на допрос, если его вызовут, он не боится, что его статус переквалифицируют из свидетеля в подозреваемого. «Я имею большой опыт участия в уголовных процессах, в основном как адвокат. Поэтому любой допрос и следственное действие для меня удовольствие. Готов появляться, никуда не еду, жду следующего допроса».

Кроме того, он заявил, что свой допрос считает политическим давлением: «Это понятно по датам. Когда на второй день (после интервью. – Ред.) приезжают два оперативника прямо в офис, сами испуганы, и им срочно надо провести допрос, конечно, что это такой повод, переданный из расчета, что я поеду за границу, что меня не будет, что я испугаюсь. Но не дождетесь, я здесь».



Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

14 сентября Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.