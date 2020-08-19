Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

«Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов», - сказал он, комментируя версию о якобы спецоперации СБУ, в результате которой большая группа российских боевиков, работавших на частную российскую компанию «Вагнер», оказались на территории Беларуси.

Во-вторых, по его словам, только несведущий человек может поверить в сказку, якобы этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск.

«Все эти так называемые «частные» военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют «частные» заказы», - пояснил Буданов.

В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению «вагрнеровцев» в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании «Комсомольская правда» 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов.

Параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими.

По мнению начальника ГУР, российские спецслужбы готовили версию о якобы причастности СБУ заблаговременно. Он уверен, что боевиков Россия перебросила в Минск для давления на власти Беларуси.

Отвечая на вопрос, почему версия о спецоперации СБУ появилась в украинских СМИ, он сказал: «С одной стороны, эту тему поддерживают российские агенты информационного влияния в Украине, закрепляя выгодную России версию событий. С другой стороны накануне выборов украинские политические силы или коррупционно-бизнесовые кланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны».

Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того как силовики доложили об этих планах в Офисе президента, спецоперация провалилась.

5 августа президент Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу боевиков России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.