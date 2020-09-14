Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Следователем Государственного бюро расследований проведен допрос в качестве свидетеля гражданина Богдана А.И. по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий», - отмечается в сообщении.

Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации», - сообщили в бюро.

Как сообщал ForUm, 10 сентября ГБР сообщило, что вызывает Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов относительно возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

Ранее в тот день Богдан заявил, что покинул территорию Украины якобы из-за угроз.