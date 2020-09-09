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Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил нардеп «Европейской Солидарности» Владимир Арьев.

«Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде», - написал он в Facebook.

СМИ сообщали, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того как силовики доложили об этих планах в Офисе президента, спецоперация провалилась.

5 августа президент Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу боевиков России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
ForUm

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