Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию «вагнеровцев».

«Я не могу комментировать какие бы то ни было операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными», - сказал он в комментарии LB.ua.

Ермак заявил, что «Офис президента Украины примет к сведению информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь».

«Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», - заявил глава ОП.

Он также предположил, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

Также Ермака спросили, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с Россией по пленным. «Нет. Конечно, не соответствует», - ответил он.

На вопрос, действительно ли начальник ГУР Минобороны Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, Ермак ответил: «Мне об этом ничего неизвестно. Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой – раскол украинского общества».

Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того как силовики доложили об этих планах в Офисе президента, спецоперация провалилась.

5 августа президент Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу боевиков России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.