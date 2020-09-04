Государственное бюро расследований вызывает народного депутата Украины Гео Лероса на допрос на 10:00 8 сентября в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Лероса.

«Вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, относительно обстоятельств уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)», - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто 25 августа на основании постановления Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации «Совет ветеранов АТО», в которой предположили, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии »Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции »Слуги народа» с требованием исключить Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии».