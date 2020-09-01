«Слуга народа» решила исключить нардепа Гео Лероса из фракции.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня на заседании парламента Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента – в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России.

Позже стало известно, что в «Слуге народа» собирают голоса за исключение Лероса из фракции.