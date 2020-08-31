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Верховная Рада за последний год много сделала, и именно парламентское монобольшенство стало драйвером знаковых, исторических для Украины решений, заяви президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Выступая на съезде партии «Слуга народа», он напомнил свои слова, сказанные год назад, в первый день работы Верховной Рады ІХ созыва, о том, что в историю этот парламент войдет или как таковой, что сделал больше всех, или как таковой, что просуществовал менее всех.

«Можно сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое, мне кажется, слово «пока». Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока тоже нет. Слава Богу. Но ключевое слово «пока», - отметил Зеленский.

По его словам, такая ситуация позволяет народным депутатам и представителям других ветвей власти быть в тонусе, и монобольшинство продолжает работать и принимать законы, несмотря на отдельные персоналии, которые пытаются нанести вред здоровому партийному организму.

«Многое не сделано, поэтому расслабляться рано. Это был яркий год. Насыщенный и очень непростой. Но мы выстояли. Вспомните, сколько было грязи и лжи в ваш адрес. Все это не вспомнят следующие поколения. Уверен, что останутся только наши дела и результат», - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что именно партия «Слуга народа» стала драйвером знаковых, исторических для Украины решений.

«Мы дважды сформировали правительство единолично - без торгов за кресла и не продавали ни портфеля. Мы приняли государственный бюджет в срок, не до пяти утра без учета различных политических «хотелок», - констатировал президент.

Среди важных решений, принятых благодаря представителям «Слуги народа» в парламенте, глава государства упомянул отмену депутатской неприкосновенности, принятие закона об импичменте президента, совершенствование Избирательного кодекса с ликвидацией мажоритарной системы, а также начало земельной реформы, которая сделает украинцев хозяевами своей земли. Было принято много важных законов для экономики, борьбы с коррупцией, судебной системы, медицины, культуры, образования, местного самоуправления.
ForUm

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