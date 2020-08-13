Все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, получили новое жилье, заявил президент Владимир Зеленский.

«К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали», - сказал он.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

«Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета – и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах», - сказал президент.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Напомним, 21 июня в Киеве в многоквартирном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись.

В конце июня 2020 президент вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеством комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв. м.