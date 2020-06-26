Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в ночь на пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко напомнил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке.

«В ходе расследования основная версия – взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос», - рассказал заместитель генпрокурора.

По словам Симоненко, в рамках следственных действий проводится выемка документов. «В первую очередь относительно обеспечения газом и соблюдения всех норм безопасности при этом», - отметил заместитель генпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, открыты ли производства в отношении сотрудников «Киевгаза», поскольку жильцы дома, в котором произошел взрыв, жаловались на запах газа после обслуживания счетчиков, Симоненко сказал: «В рамках открытого производства в первую очередь в помещениях «Киевгаза» изъяты все документы относительно служебных обязанности ответственных за безопасность лиц, а также документы по обслуживанию именно этого дома. В рамках расследования будет дана правовая оценка именно действиям конкретных должностных лиц».

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил: «Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании «Киевгаз».

Замминистра подчеркнул: «Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа».

В этом контексте Геращенко продолжил: «Поэтому основная версия – это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании («Киевгаз»), то могут быть иски в суд за компенсацией».

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.