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Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БЕЛТА.

Они были задержаны в Минске во вторник в 2 ночи в районе универсама «Рига» с внешними признаками алкогольного опьянения. Россияне стали подозреваемыми по уголовному делу по ч.2. ст.293 УК Беларуси (участие в массовых беспорядках).

Во вторник БЕЛТА опубликовала запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что приехали в Беларусь с целью туризма. Позже появилась информация, что это координаторы организации «Открытая Россия» Важенков и Рогов.

«Мы обнаружили их на видеозаписи госагентства «БЕЛТА», где говориться, что задержаны «провокаторы беспорядков». Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь», - говорилось в заявлении «Открытой России».

Накануне вечером исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что активиста «Открытой России» и участника движения «Голос» Рогова отпустили на свободу с условием «немедленного выезда из страны», а решения по Важенкову еще нет.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.   За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».  

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

Она выехала в Литву.
ForUm

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