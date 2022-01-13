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По данным опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2020-2021 гг. изменилась с 57% в 2020г. на 64% в 2021г.

В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в том числе 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% - в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% - сборе подписей под коллективными воззваниями. По сравнению с предыдущим годом уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6% по сравнению с 2020 г.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в Восточном регионе (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральном (58% не готовы к протестам). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно)

Более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (66,8%), среди таких мужчин (59,9%).

Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).
ForUm

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