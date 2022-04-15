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12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа «насиловать украинских баб».

Журналисты «Схем» совместно с российской редакцией Радио Свобода установили фигурантов разговора. Мужчина – в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, участвовавшем в оккупации Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся в Херсонскую область.

Прямая речь супруги российского солдата: «Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там».

Журналисты получили от источников в правоохранительных органах российские номера, на которые они звонили друг другу. По этим номерам они нашли их страницы в российской сети «Вконтакте». Страница самого Быковского закрыта для посторонних посетителей.

Российского солдата зовут Роман Быковский. Ранее он служил в полку Росгвардии и публиковал фото с однополчанами из города Балашиха в Подмосковье. С началом полномасштабной войны в 2022 году участвовал в захвате Херсонской области. Его жена – Ольга Быковская (в девичестве – Пинясова) проживает в оккупированном Крыму и воспитывает там их сына.

Оба родом из Орловской области РФ. На страницах «Вконтакте» у них много общих романтических фото, что подтверждает их тесную связь.

На странице Быковская указала ее жизненное кредо так – «Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо», а жизненными ценностями указаны «Семья и дети».

В 2017 году на странице у россиянки появились фото детской коляски, что свидетельствует о рождении их ребенка.

Журналисты также установили подразделение, в котором служит Быковский, через фото его друзей в «Вконтакте». На шевронах его собратьев по службе видно, что это Оперативная дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Это соединение считается элитным подразделением Росгвардии.

Журналисты сумели найти объявления, которые публиковали супруги в сети объявлений Avito. Они размещали объявления в Феодосии с 2018 года, а мать Романа публиковала фото с внуком из центра Феодосии.

Похоже, семья Быковских до сих пор живет в Крыму. Например, 19 января 2022 Ольга жаловалась в комментариях, что не смогла попасть на прием к местному косметологу в Феодосии, а 13 февраля отозвалась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, которую сбила машина в центре этого города.

После 2019 года на страницах Быковского и его матери стали появляться фотографии, свидетельствующие о подписании контракта с армией РФ. Журналистам удалось установить, что Быковский, судя по всему, заключил контракт с Министерством обороны РФ не позже февраля 2018 года.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team помогла выяснить, где служил Быковский – по эмблеме на шевроне. Это 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк (108 дшп). Этот полк участвовал в операции по российской оккупации Крыма 2014 года.

Российский журналист Радио Свобода Марк Кротов позвонил и Роману, и Ольге Быковской. Роман возразил, что это его голос на пленках СБУ, а также сказал, что находится в больнице с ранением в Севастополе. Однако, по словам журналистов, его голос очень похож на голос из пленок СБУ.

Ольга Быковская подтвердила в разговоре с Кротовым, что ее муж лечится в госпитале в Севастополе, поскольку получил ранения. После этого россиянка сбросила трубку и перестала отвечать на звонки. С 13 апреля ее страницы во Вконтакте больше нет, то есть, вероятно, она ее удалила после общения с журналистом.

После освобождения территорий, временно захваченных российскими войсками, украинские правоохранители и международные следователи узнают о многочисленных случаях сексуального насилия со стороны российских солдат по отношению к мирному населению.
ForUm

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