Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О праве на гражданское огнестрельное оружие», целью которого является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, непосредственно с этим связанных.

Как сообщила пресс-служба аппарата парламента, законопроектом предлагается:

- определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;

- определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;

- осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;

- разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;

- разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;

- определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;

- определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;

- определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;

- установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

- определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;

- предусмотреть ограничения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

- предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;

– определить понятие зон свободных от оружия;

- прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;

- определить общие принципы владения и использования гражданским огнестрельным оружием и боеприпасами иностранцами и лицами без гражданства территории Украины;

- урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;

- предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия;

- внести изменения в действующее законодательство в связи с принятием этого закона.

Этот законопроект, либерализируя с одной стороны обращение гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Проект закона зарегистрирован под №5708.