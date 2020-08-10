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Президент РФ Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – подчеркнул Путин  в телеграмме.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.  

Президент Украины Зеленский призвал Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
ForUm

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