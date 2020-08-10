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Украина призывает Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия, ведь именно такой подход позволит обеспечить выход из трудной кризисной ситуации, считает президент Владимир Зеленский.

«Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалога. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии», - отметил глава государства.

В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень негативными последствиями, добавил он.

По мнению Зеленского, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и протестующее общество.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», - отметил президент.

Зеленский отметил, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме, ведь только так можно сохранить надежду на выход из кризиса.

«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше», - подытожил глава государства.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.  
ForUm

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