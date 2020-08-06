также в разделеМир
ВОЗ: Люди в возрасте 15-24 лет начали втрое чаще болеть COVID-19 13
Немецкие экологи пытаются через суд остановить строительство «Северного потока-2» 14
Госдеп США опубликовал отчет о российской пропаганде 41
В Ливане подсчитали сумму ущерба от взрыва в Бейруте 22
Коронавирус в мире преодолели уже более 12 миллионов человек 25
Администрацию порта Бейрута отправят под домашний арест 15
Число жертв взрыва в Ливане возросло до 135 человек 37
СМИ: Взрыв в Бейруте произошел из-за халатности 18
Взрыв в Бейруте оставил без дома 300 тысяч человек 23
Беларусь не пригласила РФ наблюдать за выборами 21
Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях 17
Латинская Америка обошла Европу по количеству смертей от COVID-19 17
Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 100 30
СМИ: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена 38
Взрывы в Бейруте унесли жизни 78 человек, около 4 тысяч – ранены 35
Застрявших на необитаемом острове моряков нашли по надписи SOS на песке 35
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 102
Ученые: На карантине рабочий увеличился на 48 минут 38

Число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут возросло до 157.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

Число пострадавших составляет около 5 тысяч человек.

По словам чиновников, ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута.

Ранее сообщалось о 135 погибших.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

В результате взрыва пострадали несколько украинцев
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги