Число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут возросло до 157.
Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.
Число пострадавших составляет около 5 тысяч человек.
По словам чиновников, ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута.
Ранее сообщалось о 135 погибших.
Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.
Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.
Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.
В результате взрыва пострадали несколько украинцев.
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