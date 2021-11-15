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Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам - зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии, передает Интерфакс-Украина.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен, и отпустили его лишь в 2017 году. При жизни отца именно его считали вероятным преемником Каддафи.
ForUm

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