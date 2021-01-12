Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного португальца в связи с делом о прошлогодних взрывах в порту Бейрута, унесших жизни около 200 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Агентство по запросу генпрокурора Ливана выдало «красные уведомления» на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт привезли 2275 тонн нитрата аммония. В 2014 году нитрат аммония выгрузили с судна на склад в ливанском порту, передает Интерфакс.

Интерпол не называет имена разыскиваемых, однако ливанские СМИ утверждают, что речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве и о владельце грузового судна Игоре Гречушкине, российском бизнесмене, живущем на Кипре. Гречушкин купил судно в 2012 году, отмечает агентство. Кроме того, уведомление действует на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами, в 2014 году он осматривал груз нитрата аммония.

«Красное уведомление» Интерпола фактически не требует от властей стран срочно арестовывать людей, в адрес которого его выпускают. Это запрос, но не обязательный к исполнению ордер на арест, отмечает агентство.

Как сообщал ForUm, серия мощных взрывов произошла 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута, в результате погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило множество зданий, было повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В начале декабря прокуратура Ливана выдвинула обвинения в халатности, повлекшей гибель людей, против бывшего премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров - экс-министра финансов Али Хасана Халиля, министра общественных работ Гази Зейтера и Юссефа Фенианоса.