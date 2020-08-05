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Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованных в 2014 году с судна «Росус», принадлежавшего российскому бизнесмену.

Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на ливанский телеканал LBCI.

Ранее, после взрыва в Бейруте, российская пресса обратила внимание на то, что «Росус» принадлежал российскому бизнесмену. «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Напомним, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения после двух мощных взрывов в порту столицы во вторник.
ForUm

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