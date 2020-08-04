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В Бейруте произошел мощный взрыв в преддверии вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири.

На видеокадрах из столицы Ливана видно облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, неподалеку также расположена редакция англоязычной газеты Daily Star. Есть также неподтвержденные сообщения о втором взрыве недалеко от бывшей резиденции Харири, сообщает ВВС.

Источники агентства Рейтер сообщают о по меньшей мере 10 погибших. Корреспондент Би-би-си на месте происшествия видел тела погибших и разрушения, настолько масштабные, что бейрутский порт не сможет продолжать работу. Это тяжелый удар для страны, импортирующей практически всё необходимое.

 

 

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Рейтер со ссылкой на телеканал LBC.

Местные СМИ сообщают, что под завалами погребены люди.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что взрывной волной повреждено здание посольства этой страны и получил "незначительные ранения" консул.

Причины взрыва пока неясны; некоторые ливанские СМИ допускают, что взорвался склад пиротехники.

Вместе с тем, отмечает редактор ближневосточного бюро Би-би-си Джереми Боуэн, быстро появились и другие версии, например, о том, что взрыв устроил Израиль.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что его страна не имеет никакого отношения к взрыву в Ливане, передает Рейтер со ссылкой на израильский телеканал N12.

В пятницу трибунал ООН должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение «Хезболла», в котором состоят все четверо обвиняемых. Оно неизменно отвергало все обвинения.

Ливан в последние месяцы переживает острый экономический кризис, еще более усугубившийся из-за эпидемии Covid-19.
ForUm

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