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Число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут выросло до 135, передает Укринформ.

Министр здравоохранения Ливана недавно заявил, что число погибших возросло до 135, пострадали около 5000 человек, сообщает местный вещатель Al Manar TV.

До сих пор определенное количество людей считаются пропавшими без вести, сказал чиновник.

В результате разрушений из-за мощных взрывов в Бейруте более 300 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

«Более 300 тысяч граждан Ливана не могут спать в собственных домах... У половины населения Бейрута есть дома, в которых нельзя жить в ближайшем будущем - в течение следующих двух недель», - заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуда, передает CNN.

По предварительной оценке, взрыв нанес ущерб на 3-5 миллиардов долларов.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. 
ForUm

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