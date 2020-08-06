Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от разрушительного взрыва, произошедшего в городском порту, может достигать $15 млрд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

«Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 млрд долларов», — сказал губернатор.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.