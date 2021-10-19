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Компетентные органы Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт племенного крупного рогатого скота из Украины в Ливию.

«Мы продолжаем открывать новые возможности для украинских экспортеров на иностранных рынках. В частности, продвигаем украинские экономические интересы на большом потребительском рынке стран Африки. Последовательные усилия приносят конкретные результаты для украинского бизнеса. Сегодня это дополнительный доступ для украинских компаний отрасли животноводства на рынок Ливии», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ливия - страна, с которой мы сотрудничаем по многим товарным позициям. Сейчас украинские предприниматели получили возможность экспортировать в Ливию племенной крупный рогатый скот, который является важной статьей украинского сельскохозяйственного экспорта. А это означает, что бизнес получил новые возможности для роста», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, ранее в этом году компетентные органы Украины и Ливии согласовали сертификат на экспорт молока и молочных продуктов из Украины. Также между странами согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины мяса птицы, продуктов из него и КРС для убоя.

Справка: Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии по соблюдению требований стран-партнеров.

 
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