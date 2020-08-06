Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 43 картин пятого президента и народного депутата Петра Порошенко.

Об этом говорится в постановлении суда от 27 июля, сообщает hromadske.

Кроме того, суд заявил об отсутствии разрешения на проведение обыска 26 мая, когда Порошенко открыл выставку картин в Музее Гончара. Также судьи считают, что прокуроры не доказали законность ареста имущества.

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что пятый президент не планирует продавать или дарить арестованные картины.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.