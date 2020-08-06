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С 11 августа в Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр экономики, директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, Киевская школа экономики помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.

Милованов подчеркнул, что указанные регионы могут покинуть «зеленую зону» из-за того, что в них пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

«Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть «зелеными». Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста», - отметил он.

По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».
ForUm

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