Укрзализныця с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Так, указанное ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днипро-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Остановка на указанных станциях будет возобновлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.

Пассажирам указанных поездов, планировавших следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов.

Напомним, Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области отнесены к «красной» карантинной зоне.