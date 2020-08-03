В Луцке не будут вводить жесткий карантин в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом шла речь 3 августа во время заседания внеочередной 90 сессии городского совета, сообщают Волинські новини.

Депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений.

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Поэтому предложено, чтобы в городе в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и др.

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на отнесение к «красной зоне».