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На сегодняшней внеочередной сессии Тернопольский городской совет принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне», сообщает местное издание «Головне».

За данное решение проголосовали 25 депутатов.

Это означает, что предприниматели могут продолжать работу, а движение транспорта в городе должны возобновить.

«Такая блoкада города была разве что во времена татар. Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать. Мы из городского бюджета уже с начала карантина потеряли 100 млн грн. А государство никоим образом не помогло городу. В то же время мы выделили 60 млн грн – на премии медикам, зарплаты врачам, на оборудование для лечения инфекции. В Тернополь не могут добраться люди, ведь отметили остановку поездов. Также не смогут с такими ограничениями добираться работники на работу. Власть полностью потеряла связь с простыми людьми.

С нами на месте никто не согласовывал принятие такого решения. Эти диктаторские методы мы должны остановить», – заявил мэр города Сергей Надал.

По словам мэра, к горсовету и депутатам обратились сотни предпринимателей и жителей Тернополя с просьбой «не блокировать город» и не устанавливать режим «красной зоны».

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на отнесение к «красной зоне».

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.
ForUm

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