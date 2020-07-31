Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Три региона определены по уровню распространения COVID-19 как красные зоны: по одному в Волынской, Тернопольской и Черновицкой области», - говорится в сообщении.

К оранжевой зоне отнесены 10 регионов: 2 – Волынской, 4 – во Львовской, 2 – в Ивано-Франковской и 2 в Тернопольской областях.

В желтую зоны попали 40 регионов.

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Комментируя результаты заседания, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что к «красной» зоны будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области, передает Радио Свобода.

По его словам, «оранжевый» уровень распространения коронавируса будет установлен 10 регионах: в Луцком и Любашевском района Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове и Николаевском, Пустомытовском и Перемышлянском районах Львовской области, Бережанском районе и городе Бучаче Тернопольской области.

В «желтую зону» попали еще 40 регионов. Всего в «красной», «оранжевой» и «желтой» зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

Решение Центральной комиссии ТЭБ и ЧС принято во исполнение постановления правительства о новых правилах адаптивного карантина, которое вступает в силу с 1 августа. Документ предусматривает определение регионов по уровню распространения коронавируса на уровне административно-территориальных единиц. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться такие показатели, как загруженность в больницах «не более 50% койко-мест), среднее количество проведенных тестов (не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11%), показатель динамики роста случаев инфицирования (не более 10%).

Предполагается, что в безопасной «зеленой» зоне будут действовать следующие правила: ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв м площади, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не больше чем на 50 процентов, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения.

В «желтой зоне», кроме ограничений, которые действуют в «зеленой» зоне, будет ограничено посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди.

В «оранжевой», кроме вышеперечисленного, также запрещена работа средств размещения (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановая госпитализация, детские лагеря, а массовые мероприятия могут проводиться из расчета не более 1 человека на 20 кв м площади.

В опасной, «красной» зоне, кроме перечисленных ограничений первых трех зон, также запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ.

По словам Степанова, переход в ту или иную зону происходить при переходе через границу показателей в ту или иную сторону в течение пяти дней подряд.

Заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС будет проводиться каждую пятницу. По результатам анализа ситуации в регионах будут определяться уровне распространения коронавируса.

Текущие эпидемические показатели на уровне районов и городов областного значения публикуются на информационных ресурсах МЗ и правительства.