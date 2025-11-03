Сімейна лікарка Віта Олещенко попереджає про поширення нового штаму коронавірусу, який отримав назву «Стратус». Його ключовою особливістю є специфічне ураження голосових зв'язок, що призводить до хриплості та навіть повної втрати голосу у пацієнтів.

За словами лікарки Віти Олещенко, цей варіант вірусу має нетипову клінічну картину, яка відрізняє його від попередніх штамів:

«Штам "Стратус" вражає переважно верхні дихальні шляхи та голосові зв'язки. Ми спостерігаємо пацієнтів зі значною хриплістю або афонією (втратою голосу), тоді як висока температура чи сильна ломота в тілі, які були характерними для початкових версій COVID-19, часто відсутні або виражені мінімально.»

Це може ускладнювати своєчасну діагностику, оскільки пацієнти можуть плутати симптоми з банальною застудою чи ларингітом.

Швидка мутація: понад 20 варіантів за 5 років

Виявлення «Стратуса» вкотре підкреслює швидкість мутації вірусу SARS-CoV-2. З 2020 до 2025 року, за даними фахівців, було зафіксовано понад 20 значущих мутацій, що постійно вимагає від медичної спільноти адаптації протоколів лікування та профілактики.

Лікарка закликає громадян бути уважними до будь-яких змін у голосі та при появі хриплості, особливо у поєднанні з іншими легкими респіраторними симптомами, звертатися до сімейного лікаря для тестування та призначення адекватного лікування.

Рекомендації лікаря для захисту:

Носіть маски у людних місцях, особливо під час сезонного зростання захворюваності.

Регулярно мийте руки та користуйтеся антисептиком.

Ізолюйтеся при перших ознаках хвороби, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.

