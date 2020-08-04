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3 августа. Картина дня 22

Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев», - написал он в Facebook.

«Я прошу всех не быть равнодушными к себе и своим близким. Маска (на носу тоже) и частая дезинфекция помогут провести это лето в безопасности. Берегите себя и близких!» - призвал мэр.

А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев чем в других областях, Садовый посоветовал сравнить количество тестирований.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».
ForUm

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