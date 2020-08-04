Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как область может выйти из «красной зоны» карантина. Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, по какому алгоритму город или район попадает в определенную эпидемическую зону, Ляшко напомнил, что с 1 августа на территории Украины постановлением правительства установлены новые подходы к адаптивному карантину.



Он напомнил, что определены 4 национальных показателя: заполненность коек, уровень тестирования, процент положительных тестов от всех проведенных тестирований, а также показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

«Если область 5 дней подряд не отвечает национальным критериям: либо есть превышение, либо, наоборот, снижение по определенным критериям, эта область относится к зоне, которая затем раскладывается на административно-территориальные единицы, в которых рассчитывается влияние и вклад каждой административно-территориальные единицы в общее несоответствие этим критериям», - рассказал Ляшко.

По результатам этого вклада, в зависимости от процента, пояснил он, и определяется, к какой зоне будет отнесен населенный пункт - «зеленой», «желтой», «оранжевой» или «красной». «Из «красной» зоны можно выйти, если 3 дня подряд область, на уровне всей области, соответствует требованиям национальных показателей... Для того, чтобы область соблюдала эти показатели, нужно делать то, что прописано в постановлении Кабинета министров Украины, - проводить и соблюдать четко определенные ограничительные противоэпидемические мероприятия», - подчеркнул Ляшко.



Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Тернопольский городской совет также принял решение об отмене решения правительства об отнесении города к «красной зоне».