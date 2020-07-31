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Государственное предприятие «АМПУ» начинает переговорную процедуру закупки услуг по поднятию танкера Delfi с мели и удалению его с побережья Одессы, сообщает пресс-служба  АМПУ.

«27 июля решением экспертной комиссии по определению уровней и классов чрезвычайных ситуаций ГосЧС Украины ситуация, возникшая в результате аварии с затонувшим танкером - бункеровщиком Delfi, классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом этого решения и существенного ограничения сроков по поднятию и удалению затонувшего танкера из-за начала сложных метеоусловий, которые практически сделают невозможным осуществление такой операции уже с середины сентября, и по результатам технического совещания с практиками и экспертами в сфере судноподъема, АМПУ приняты безотлагательные меры.

В АМПУ подчеркнули, что ставят перед собой цель осуществить закупку услуг по подъему и удалению танкера в кратчайшие сроки (что обеспечивается, в частности, путем проведения «переговорной процедуры»). При этом, создать и обеспечить максимально прозрачные и понятные условия проведения закупки и привлечения широкого круга предприятий, которые действительно смогут быстро, эффективно, с минимальным воздействием на окружающую природную среду выполнить эти работы.

С учетом указанного, квалификационные требования к участникам процедуры предусматривают: наличие документально подтвержденного опыта участника по выполнению аналогичного (аналогичных) по предмету закупки договора (договоров), то есть выполнение успешных операций по судноподъему судов подобного типа; наличие у участника процедуры закупки собственного или арендованного оборудования, материально-технической базы и технологий, необходимых для предоставления услуги; наличие у участника работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт.

Важным условием является предоставление участником процедуры Плана производства работ (ППР), разработанного именно для этих обстоятельств. Все исходные данные о расположении судна, его ТТХ будут предоставлены всем потенциальным участникам закупки по их требованию ответственными лицами Администрации Одесского морского порта.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.
ForUm

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