Посадовця Чорноморського порту зловили на хабарі

За матеріалами СБУ під час досудового розслідування ДБР та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрито злочинну схему в Чорноморській філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Комплексні заходи проводилися за сприяння керівництва ДП «Адміністрація морських портів України», повідомляє СБУ.

За результатами заходів затримано посадовця АМПУ, який вимагав 500 тисяч гривень від представників підрядної організації за безперешкодне погодження документації з модернізації портової інфраструктури.



Йдеться про погодження оновленої проєктної документації до раніше укладеного договору на реконструкцію залізничної колії на території морського торговельного порту.



Для реалізації оборудки посадовець залучив свою знайому – власницю місцевої приватної компанії, яка виступала посередницею під час зустрічей із представниками підрядної організації та передачі коштів.



Правоохоронці затримали посередницю «на гарячому» безпосередньо при отриманні від підрядників усієї суми неправомірної вигоди. Згодом на робочому місці було затримано організатора схеми - посадовця місцевої філії АМПУ.



Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



За скоєне фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.