также в разделеОбщество
Под Полтавой открыли часть дороги, построенной с нуля «в чистом поле» 5
Черкасского полицейского подозревают в торговле наркотиками 9
«Безопасное шоссе»: На украинских дорогах станет больше полиции 14
Смерть волонтера: полиция заявила о важном свидетеле 10
ВСП обратился в прокуратуру из-за «давления» по делу ОАСК 12
Геращенко заверил, что МВД проверяет все версии гибели Кучапина 11
На Харьковщине освободили мужчину, которого похитили ради выкупа 13
Экс-глава ВСЮ: Следствие грубо нарушает закон в деле судей Окружного админсуда 10
Бывший замгенпрокурора: Обвинение против судей Окружного админсуда абсурдно, следствие ведется с массой нарушений 14
Суд избрал меру пресечения вероятному сообщнику «луцкого террориста» 13
Малюська предлагает подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО 30
Дело «скифского золота»: РФ наняла компанию, защищавшую «Газпром» 21
В Италии назначали дату рассмотрения апелляции по делу Маркива 15
В Одессе начали поднимать танкер Delfi 37
Украина отсудила часть акций «Одесской киностудии» 27
Украина примет участие в Детском Евровидении-2020 24
На границе с Польшей обнаружили псевдопограничника 21
Установлены все боевики, причастные к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска 32

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины» подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. «Черные ящики»   PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет», - написал он в Twitter.

 

 

Замминистра отметил, что Украина ждет иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги