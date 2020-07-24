Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины» подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. «Черные ящики» PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет», - написал он в Twitter.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Замминистра отметил, что Украина ждет иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.