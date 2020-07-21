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Представители Ирана пообещали прибыть в Киев до конца следующей недели, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Киев для обсуждения компенсаций за сбивание (рейса) PS752. Рассчитываю, что на этой неделе иранская сторона подтвердит даты и состав делегации. Встреча очень важна, чтобы продвинуться вперед в деле установления справедливости», - написал он в Twitter.

 

 

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Ранее МИД Украины отправил ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ.

По данным СМИ, Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суды.
ForUm

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