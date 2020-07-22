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В Луганской области в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса, сообщает ГосЧС.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГосЧС привлечен  71 человек личного состава (16 автоцистерн и пиротехнический расчет).

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать, 13 июля – полностью ликвидировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.
ForUm

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