С сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине вводится адаптивная модель карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуации», - написал он.

В то же время премьер отметил, что решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей.

Шмыгаль также опубликовал инфографику об ослаблении противоэпидемических мер и продленных запретах.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.