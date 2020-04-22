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Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая. В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем «День К». Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%», – отметил он.

Шмыгаль отметил, что по расчетам правительства, «День К» должен наступить 12 мая. «Также у нас есть важные задачи до этого времени, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечение больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляции как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция», – подчеркнул премьер.

«Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях», – заявил он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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