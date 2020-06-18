Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал отклонить доработанную редакцию законопроекту №2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях».

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 17 июня, сообщает Укринформ.

«Рекомендовать отклонить законопроект №2362 на основании заключения комитета», - озвучил решение председатель комитета Никита Потураев.

Как сообщалось, 18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.